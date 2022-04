Soleil Sorge, su un piccolo ritocco estetico: “Me ne sono pentita”

Reduce dal successo conquistato al GF Vip, Soleil Sorge è stata nuovamente ospite a Verissimo. Ad affiancare questa nuova intervista è stata Sophie Codegoni, ex gieffina e amica della Sorge. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, l’ex corteggiatrice di UeD ha ammesso di essersi sottoposta ad un ritocco estetico di cui si è pentita.

“Me ne sono pentita” – Tra i protagonisti indiscussi della sesta edizione del GF Vip, la Sorge continua a rimanere al centro dei riflettori. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, la ragazza ha subito intrapreso una nuova avventura televisiva: La Pupa e Il Secchione.

Tornata nel salottino televisivo di Silvia Toffanin, Soleil ha rivelato di essere ricorda a qualche ritocchino estetico. Si tratta di un piccolo ritocco alle labbra, di cui, però, si è pentita poco dopo.

“Non sono contro la chirurgia. Mi sono rifatta le labbra e poi siccome non mi piacevano mi sono fatta la ialuronidasi. Infatti togliendole mi sono sentita molto meglio“, ha così rivelato Soleil Sorge.

La stessa cosa è accaduto all’amica Sophie. La Codegoni non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia plastica, nel suo caso il seno e le labbra. Anche l’ex tronista di UeD si è però pentita di un ritocco: “Mi sono rifatta il seno e le labbra. Ma col tempo non mi piacevano le labbra per cui ho fatto la ialuronidasi per toglierle. Ora mi piaccio così“.