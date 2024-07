Soleil Sorge, sul presunto flirt con Cristiano Iovino: “Abbiamo giocato”

Recentemente ospite al podcast Mondocash, Soleil Sorge ha deciso di chiarire una volta per tutte gli ultimi rumors circolati sulla sua vita sentimentale. Negli ultimi tempi, infatti, si è vociferato che tra l’ex volto del GF Vip e Cristiano Iovino ci fosse un flirt in corso. Dopo tanto gossip, la Sorge ha deciso di parlare del suo rapporto con il personal trainer.

“Abbiamo giocato” – Negli ultimi mesi Cristiano Iovino è stato spesso al centro dei riflettori. Il ragazzo si è fatto conoscere per il suo presunto flirt con Ilary Blasi, trapelato con l’uscita di Unica. Successivamente, si è parlato di lui per l’aggressione subita e in cui è stato coinvolto Fedez.

Negli ultimi tempi, inoltre, il nome di Iovino è stato accostato a due ex protagoniste del GF Vip. Inizialmente, infatti, si è parlato di un ritorno di fiamma tra il personal trainer e Oriana Marzoli. Successivamente, si è vociferato di un presunto flirt tra lui e Soleil Sorge.

A parlare del presunto flirt tra Cristiano e l’ex corteggiatrice è stato Gabriele Parpiglia nel programma di RTL, Password, dove ha rivelato: “Non so se ricordato l’uomo che è stato affibbiato a Ilary Blasi, quello del caffè? Lo sccop è che Cristiano Iovino ha una nuova fidanzata ed è famosa. La conoscete, ha fatto il Grande Fratello e sto parlando di Soleil Sorge“.

A maggio, davanti alla domanda su una sua possibile frequentazione con il presunto ex flirt di Ilary Blasi, Soleil ha risposto: “Dicono che ho una storia con lui? Io e lui abbiamo diverse storie da raccontare, nessuna di queste riguarda il gossip“.

Nei giorni scorsi, nel corso dell’intervista a Mondocash, la Sorge è tornata sull’argomento e ha così spiegato:

“Fino ad agosto avevo un compagno. Sono stata fidanzata per gli ultimi due anni e poi è finita. E adesso sono felicemente single. L’ultima storia non è stata affatto mediatica e infatti quasi nessuno sapeva di questa relazione. Ce la diamo vissuta in totale naturalezza. Lui non aveva nemmeno i social. Se ho avuto una storia con Iovino? No, io e lui siamo molto amici, ma non c’è stato nulla in quel senso. C’è stato attribuito un flirt, questo sì è verissimo. Però tra di noi non c’era una relazione… o meglio… magari abbiamo giocato un po’ a flirtare, ma in amicizia. Che idea mi sono fatta del caso di Iovino e Fedez? Io non c’entro assolutamente nulla“.