Soleil Sorge, virale la gaffe sui social: “Lo fanno anche le influencer che amate tanto”

Nei giorni scorsi a finire al centro delle chiacchiere social è stata la gaffe commessa da Soleil Sorge. Davanti a questo scivolone, l’ex volto del GF Vip ha replicato senza mezzi termini, tirando una frecciatine ad altre influencer.

“Lo fanno anche le influencer che amate tanto” – A far scoppiare il caos sul web è stata una storia di Instagram dell’ex volto di UeD. La Sorge aveva aperto un box domande, dando così la possibilità ai suoi fan di interagire con lei. Tra le diverse domande ricevute, un fan le ha chiesto che marca di occhiali stesse indossando in quel momento.

Successivamente, l’ex gieffina ha pubblicato un breve filmato in cui mostrava le diverse domande ricevute. Agli utenti, però, non è sfuggito un clamoroso dettaglio: Soleil si era chiesta da sola la marca degli occhiali. Ovviamente questo scivolone è divenuto virale e in molti hanno commentato ironicamente l’accaduto.

Davanti a tutto ciò, Soleil Sorge ha deciso di intervenire. Attraverso alcune IG Stories, l’ex corteggiatrice ha così esordito: “Nasce tutto dal fatto che ho pubblicato un box domande. Tra le 30mila domande che mi avete fatto ce n’era qualcuna sugli occhiali e ho voluto condividerla con voi ma non la trovavo più e l’ho riscritta e pubblicata, sperando di aiutarvi. Ingenuamente, proprio perché non ho niente da nascondere, ho anche pubblicato tutte le domande che mi avete fatto. Come per dire che vi avrei risposto in un altro box, come faccio di solito”.

Nel difendersi dall’accaduto, l’ex protagonista del GF Vip ha tirato in mezzo alcune sue colleghe. Senza fare nomi, la Sorge ha ammesso che diverse influencer usano questo escamotage per le sponsorizzazioni:

“Si vede però che ci sono influencer, quelle che vi piacciono tanto e che seguite con affetto, che inventano queste cose. Loro dicono di ricevere domande quando non le ricevono, dicono di aver avuto richieste quando non le hanno avute, ma io no”.