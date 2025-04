Solet ha detto sì al Napoli. Pronti altri 6 rinforzi

L’Udinese sta videndo Oumar Solet accostato a club italiani e inglesi, ma sembra che il Napoli stia cercando di battere la concorrenza per il francese. Su di lui c’è anche l’Inter

Solet si è unito all’Udinese a parametro zero solo a gennaio, dopo la rescissione del contratto con il Red Bull Salisburgo a seguito della chiusura della finestra di trasferimento estiva del 2024. Ora sta impressionando con la maglia dell’Udinese e sta attirando l’attenzione dei club di mezza Europa.

L’Udinese valuta il giocatore circa 20 milioni di euro ed è già intenzionata a ricavare un’importante plusvalenza dalla sua cessione in estate: negli ultimi giorni si è parlato anche di West Ham e Manchester United come parti interessate. Solet ha impressionato per i friulani nella partita contro l’Inter, segnando un gol da urlo e fornendo una buona prestazione difensiva.

“Non solo Solet, anche altri 6 rinforzi di spessore”

A parlare della situazione anche Cammaroto, che ha detto ciò: “Il Napoli si avvicina a Oumar Solet. I partenopei stanno intensificando i colloqui con l’Udinese e c’è già una prima proposta al club friulano per anticipare la concorrenza e arrivare all’accordo per il centrale che si sta dimostrando un elemento di qualità su cui poter puntare per rinforzare il pacchetto arretrato nella prossima stagione. C’è un’offerta “tattica” iniziale che si attesterebbe sui 15-16 milioni, l’Udinese chiede di più ma c’è molto fiducia di arrivare ad un’intesa tra le parti. I rapporti tra le due società sono ottimi, De Laurentiis vuole dare un segnale ad Antonio Conte e Solet sarebbe il modo migliore per dimostrare che c’è la volontà di rinforzare la squadra in vista di un’annata che vedrà il ritorno in Champions League”

Poi continua: “L’offerta iniziale non verrà accettata ma è nella logica della trattativa e il Napoli è pronto a rilanciare. La volontà è quella di cercare l’affondo. L’affare si può chiudere poco sopra i 20 milioni. Contatti significativi anche con l’entourage di Solet. Gradimento totale del giocatore francese per la destinazione. Moise Kean piace sempre di più ed è un pallino di Conte. Il Napoli della prossima stagione ripartirà da una base tecnica di una decina di certezze: Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Billing, Gilmour, (almeno) uno tra Anguissa e Lobotka, Neres, Lukaku e Politano. L’idea è di partire da questi elementi ai quali si aggiungeranno 6 rinforzi di spessore e altri calciatori per completare la rosa”.