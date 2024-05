Solet o Bijol per la difesa dell’Inter

L’Inter guarda a Oumar Solet e Jaka Bijol come potenziali rinforzi per abbassare l’età media della difesa nella prossima stagione

I nerazzurri devono tenere sotto controllo i costi dopo l’acquisizione da Oaktree, dato che Suning non è riuscita a rimborsare il prestito di 395 milioni di euro, interessi compresi, la scorsa settimana.

Dovrebbe fare relativamente poca differenza, visto che il club opera già da tempo con le proprie forze, non aggiungendo ulteriori debiti ai massicci debiti accumulati in precedenza. Secondo La Gazzetta dello Sport, una delle aree che necessitano di lavoro è la difesa, dato che Francesco Acerbi e Stefan de Vrij stanno arrivando alla fine della loro carriera a San Siro.

Bijol e Solet nel radar dell’Inter

Tra le opzioni relativamente economiche per sostituirli c’è il difensore dell’Udinese Bijol, che ha recuperato dalla frattura da stress al piede subita a febbraio. Il costo dell’operazione sarebbe di 15-20 milioni di euro, ma dato che è sotto contratto fino al giugno 2027, l’Udinese potrebbe essere disposta a un prestito con opzione di acquisto, o a inserire qualche giovane in uno scambio.

Un altro obiettivo è Solet, in scadenza di contratto nel giugno 2025 con il Red Bull Salisburgo. Nonostante abbia solo 24 anni, il francese ha già esperienza in Champions League e si adatterebbe tatticamente alle idee di Simone Inzaghi. Solet era già stato accostato alla Roma e al Napoli a gennaio, ma potrebbe finire per essere il profilo giusto per i campioni d’Italia nella prossima stagione. Giovane, di esperienza e con voglia di mettersi in mostra.