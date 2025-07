Napoli, è fatta per il trasferimento di Folorunsho al Cagliari: le cifre del riscatto

La SSC Napoli, dopo aver perfezionato diverse trattative in entrata, inizia ora a concentrarsi sulle uscite. Come rivelato da SKY, sarebbe fatta per il trasferimento al Cagliari di Folorunsho, con il calciatore già pronto a trasferirsi in Sardegna nelle prossime ore: “Micheal Folorunsho si avvicina al Cagliari, molto vicino a trovare l’intesa definitiva con il Napoli per il trasferimento del classe 1997”.

“Il centrocampista, che la scorsa stagione ha indossato sia la maglia degli Azzurri che quella della Fiorentina, dove ha giocato in prestito la seconda parte di stagione, sarebbe un nuovo rinforzo per mister Pisacane, dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi di Gennaro Borrelli”.

LE CIFRE PER IL TRASFERIMENTO AL CAGLIARI DI MICHAEL FOLORUNSHO: LA RIVELAZIONE DI NICOLO’ SCHIRA.

“Arriverà in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ad otto milioni. Firmerà un contratto fino al 2030 (1+3)”, ha rivelazione dell’esperto giornalista di mercato.

Folorunsho ha quindi iniziato a trasferirsi da Napoli a Cagliari, con il calciatore che andrà, per ora, solo in prestito. Il club sardo, però, avrà la possibilità di riscattarlo per otto milioni di euro.