Sondaggi dalla Liga per Di Maria

El Fideo sa già che non continuerà a lavorare per la vecchia signora nella prossima stagione e per questo si sono scatenate le voci sul suo futuro, che sarà lontano da questa squadra

Angel Di Maria era, come sappiamo, una delle scommesse della Juventus per la stagione in corso ed è stato ampiamente all’altezza delle aspettative. Con 8 gol e 7 assist in 38 partite giocate, questo giocatore che ha vinto anche la Coppa del Mondo ha fatto la differenza.

Essendo un calciatore di alto livello come lui a 35 anni, è stato un fattore determinante per la vecchia signora. Questo ha naturalmente sollevato dubbi negli ultimi mesi sul futuro di questo giocatore, ma sembra che questa settimana le ultime incognite siano state chiaramente chiarite.

Il Barcellona e l’Atletico Madrid in agguato

Gli ultimi sviluppi del club piemontese stanno spingendo il giocatore verso un’uscita. Il giocatore argentino è ora nell’orbita di diversi club. Media come Tuttosport e Relevo concordano sul fatto che il Benfica, il Borussia Dortmund e anche che ha offerte in Arabia. Offerte che sicuramente arriveranno e porteranno il calciatore lontano dall’Italia. La Juventus non sembra intenzionata a rinnovare o trattare per il rinnovo dell’argentino.

D’altra parte, il Barcellona e l’Atletico Madrid sono ancora interessati. I blaugrana come carta vincente per convincere Lionel Messi e sfruttando i buoni rapporti di Joan Laporta con Jorge Mendes. Che ha anche molta influenza nella squadra dell’Atletico Madrid, che però potrebbe sfruttare la situazione Joao Felix per fare una forte cessione, remunerativa anche, e prendere un calciatore di sicuro affidamento a zero.