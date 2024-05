Sonia Bruganelli, avvistata in compagnia di Angelo Madonia: la verità sul loro rapporto

Attualmente impegnata con l’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli continua ad essere nel mirino del gossip. L’opinionista, infatti, è stata avvistata più volte in compagnia di Angelo Madonia. Che tra i due ci sia in corso un flirt? A rivelare la verità è stato l’ex volto di Ballando con le Stelle.

FLIRT TRA I DUE? – Nel corso di queste ultime settimane, Chi ha paparazzato Sonia e Angelo insieme in due occasioni. La prima volta è stata durante il ponte dell’1 maggio, dove i due sono stati visti insieme ai loro amici, intenti a ridere e a scherzare a Palma di Maiorca.

La seconda volta, invece, il settimanale li ha beccati da soli. I due, infatti, sono stati avvistati mentre erano in macchina, impegnati a fare un giro in centro. Molto probabilmente, non avendo trovare parcheggio, Angelo torna a casa, entrando nel portone, mentre la Bruganelli ha voluto far un giro dell’isolato, tentando di sfuggire ai paparazzi.

Intervistato dal magazine di Alfonso Signorini, Madonia ha voluto chiarire il suo rapporto con l’ex moglie di Paolo Bonolis. L’uomo ha ammesso di essere single da ben sei-sette mesi, da quando è finita la sua storia d’amore con Ema Stokholma. Riguardo a Sonia, l’insegnante di danza ha spiegato:

“È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni. Essendo un genitore preferisco passare il tempo libero o con le mie figlie o con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per gli altri. In questo momento sono tanto concentrato su me stesso e sulle mie figlie”.