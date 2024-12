Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: tra polemiche e presunta crisi sentimentale, quale verità?

L’esperienza di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle si è conclusa lasciandosi alle spalle un carico di polemiche che, come lei stessa ha raccontato a Francesca Fagnani durante l’intervista a Belve, sembrano aver messo in secondo piano la sua crescita artistica. “Le mie coreografie duravano 50 secondi, quelle degli altri un minuto e mezzo. Il focus non era sul mio miglioramento, ma sul personaggio polemico che dovevo rappresentare”, ha spiegato.

La presunta crisi con Angelo Madonia

Oltre alla controversa avventura televisiva, l’attenzione si è concentrata sulla presunta crisi tra Sonia Bruganelli e il maestro di ballo Angelo Madonia. Le speculazioni hanno preso corpo dopo un post criptico pubblicato da Sonia sui social.

Le difficoltà personali potrebbero essere state aggravate dalla partecipazione comune al programma. Secondo il settimanale Oggi, la pressione del contesto televisivo ha influito sulla loro relazione. Angelo Madonia, infatti, è stato il primo ballerino nella storia del programma a essere eliminato durante la competizione, un evento attribuito più alla mancanza di intesa con la sua partner Federica Pellegrini che non alle tensioni con la giuria.

Un ritorno con Paolo Bonolis?

Mentre il rapporto tra Sonia e Angelo sembra essere in bilico, alcuni osservatori ipotizzano un riavvicinamento tra Sonia e il suo ex marito Paolo Bonolis. Come sottolineato da Oggi, i due non si sono mai davvero allontanati.

La smentita social

Nonostante le voci di crisi, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno pubblicato di recente delle stories durante una cena insieme, lasciando intendere che la loro relazione potrebbe essere tutt’altro che in difficoltà. I dettagli sulla loro dinamica restano dunque avvolti da una certa ambiguità, mentre il pubblico continua a interrogarsi su quale sia la verità dietro i riflettori.