Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: arriva la prova che smentisce la rottura

Nelle scorse settimane è diventato virale il rumors riguardo la possibile separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La notizia è stata annunciata da Dagospia secondo cui la coppia avrebbe dovuto annunciare la propria separazione in televisione.

Dalla coppia, però, è arrivata subito la smentita sui canali social con un video che li ritraeva insieme in cui, con la sua solita ironia, il presentatore ha commentato: “Siamo molto in difficoltà perché adesso che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di cavolate? Mo che facciamo?”.

A mettere a tacere i pettegolezzi sul matrimonio ci ha pensato anche la Bruganelli. Sembra, infatti, che i due siano impegnati in un nuovo progetto insieme per la nuova edizione di Ciao Darwin.

La prova? Un post pubblicato dalla Bruganelli con scritto: “E finalmente… habemus Madre Natura” lasciando intendere di aver trovato la modella per la uova edizione del reality e di essere in perfetta sintonia con il marito.

Ovviamente, sui social non sono mancati i commenti che lasciano spazio a tutte le ipotesi: “Il fatto che lavorino insiemenon vuol dire nulla. Magari stanno semplicemente collaborando e sono rimasti buoni amici” ha scritto un utente.