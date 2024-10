Sonia Bruganelli, esce allo scoperto a “Ballando con le stelle”

Niente più segreti; Sonia Bruganelli, ormai ex moglie del noto conduttore Paolo Bonolis, esce allo scoperto, mostrandosi nelle vesti di ballerina nel programma “Ballando con le stelle”.

La donna, classe 1970 e nota opinionista del Grande Fratello, ha deciso recentemente di partecipare a tale show televisivo, ben lontano dai suoi standard. Il dettaglio che ha colpito tutti è però un altro: la nuova concorrente ha optato per un insegnante diverso dal suo fidanzato Angelo Madonia, maestro della nuotatrice Federica Pellegrini.

Riguardo tale scelta, Sonia si è espressa molto chiaramente. I motivi che l’hanno condotta ad intraprendere tale strada non hanno nulla a che fare con eventuali problemi tra lei ed il suo compagno. Tra loro due, sembra anzi procedere a gonfie vele. Avendo preso a cuore quest’ esperienza e volendosela godere in ogni suo aspetto, ha preferito separarsi dal fidanzato, la cui presenza l’avrebbe vincolata. Scelta, dunque, comprensibile.

Ecco le sue parole: “Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloa, mi trovo benissimo; mi ricorda mio fratello, è una persona con la quale potrei aprirmi.” Ha aggiunto: “Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, così simile a una persona che mi è cara, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo.“

Seppur separati all’interno del programma, noto per le musiche passionali e travolgenti, non si può dire altrettanto della loro vita al di fuori di esso. Terminata la puntata, Sonia è uscita da luogo di registrazione, accompagnata non soltanto dal figlio Davide Bonolis, ma anche dal compagno. A dividere la coppia sono allora veramente solo i passi di danza.