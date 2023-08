Sonia Bruganelli, flirt con un altro uomo? Non è come sembra

Uno scatto pubblicato su Vero ha trascinato Sonia Bruganelli al centro del gossip ma non è come sembra: i dettagli

Sonia Bruganelli, da quando ha annunciato la sua separazione da Paolo Bonolis, è spesso al centro del gossip. Il settimanale Vero ha pubblicato, infatti, uno scatto in cui si vede la produttrice baciare sulle labbra un altro uomo. Ma non tutto è come sembra.

Nuovo flirt? Non proprio

L’uomo in questione è Giuseppe Scagliola ed è uno degli autori di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis di cui la Bruganelli è autrice. Non è tutto perché Scagliola è anche felicemente sposato, dunque, quel bacio non era nient’altro che un gioco.

Infatti, lo stesso magazine ha sottolineato che questo bacio ha avuto una dinamica giocosa, quindi non ha niente a che vedere con la realtà dei fatti. Detto questo, in molti si sono chiesti il perché di questa azione.

Altri, invece, hanno accusato la Bruganelli di essere in cerca di attenzioni con questi finti gossip creati per far parlare di lei. Non è di certo la prima volta che la Bruganelli finisce sui giornali, per un motivo o per un altro.

Ricordate la polemica sul jet privato? O qualche altra dichiarazione sulla sua vita sentimentale? Insomma, da quando è diventata opinionista del GFVip, Sonia Bruganelli ha acquisito un bel grado di popolarità.