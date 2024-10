Sonia Bruganelli, il supporto da parte di Paolo Bonolis: “Le scelte degli adulti sono una cosa…”

In questi ultimi giorni, Sonia Bruganelli è costantemente al centro delle polemiche per via di alcune sue dichiarazioni a Ballando con le Stelle, dove è una delle concorrenti. A schierarsi dalla parte della donna, dimostrando pubblicamente il suo supporto, è stato l’ex marito Paolo Bonolis.

“Le scelte degli adulti sono una cosa…” – Dopo l’acceso scontro con Selvaggia Lucarelli, avvenuto dopo l’esibizione di Sonia, quest’ultima si è trovata al centro degli attacchi. Il suo comportamento, infatti, è stato aspramente criticato sia nei salottini televisivi che sul web.

A distanza di giorni dall’inizio delle polemiche, a rompere il silenzio è stato Paolo Bonolis. Nonostante il conduttore di Avanti un Altro non sia solito condividere sui social contenuti che non riguardino il suo lavoro, ha deciso di esporsi pubblicamente a favore della sua ex moglie.

Paolo ha recentemente pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme alla Bruganelli e ai loro due figli, Davide e Silvia. A corredo di questa tenera foto è la seguente didascalia:

“La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti … Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia (Cit.). Il mio amico Franco”.