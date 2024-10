Sonia Bruganelli, la passionale dedica di Angelo Madonia: “Perdo il controllo”

Dopo i rumor circolati in questi ultimi mesi, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno deciso di uscire allo scoperto. A dimostrare che tra i due sta procedendo tutto a gonfie vele, è la dedica hot che il trentanovenne ha scritto alla compagna sui social.

“Perdo il controllo” – Negli scorsi mesi, si è spesso vociferato di una presunta love-story tra Sonia e l’insegnante di ballo. Dopo le iniziali smentite, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e di vivere la loro storia alla luce del sole. I due, infatti, non mancano di scambiarsi effusioni e romantiche dichiarazioni in pubblico.

In quest’ultima edizione di Bellando con le Stelle, la Bruganelli ha deciso di mettersi in gioco come concorrente, mentre Angelo è presente da anni nel programma nel ruolo di insegnante. Sebbene nella trasmissione di Milly Carlucci i due siano avversari, non mancano di condividersi dediche d’amore sui social.

Nelle scorse ore, Madonia ha deciso di condividere nelle sue IG Stories un video in slow motion di Sonia, dove quest’ultima mostra tutta la sua bellezza e la sua sensualità. L’uomo ha deciso di accompagnare il breve filmato con il brano “Lose Control” di Teddy Swims, evidenziando il verso: “perdo il controllo quando sei vicino a me”.

Ovviamente la risposta di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere. L’ex volto del GF Vip, infatti, ha deciso di repostare la storia, aggiungendo: “Tu sai“, con delle mani a cuoricino.