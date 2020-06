Sonia Bruganelli, nel mirino degli haters: “Acquista un bel manuale sull’umiltà”

A finire nuovamente nelle grinfie degli haters è Sonia Bruganelli, per nulla estranea a questi attacchi d’odio. Il tutto ha avuto inizio dopo la pubblicazione di una foto su Instagram, un’immagine che non è affatto piaciuta a vari utenti del social.

“Nuovi arrivi” – Dopo esser finita al centro della bufera dopo una cena esclusiva in occasione del compleanno del marito, Paolo Bonolis, Sonia è tornata nuovamente nel mirino degli haters. A scatenare l’ira e l’odio dei follower è stato uno degli ultimi post che la Bruganelli ha condiviso su Instagram.

“Nuovi arrivi in casa SLTV”, così recita la didascalia scritta sotto la foto incriminata. Nello scatto in questione vengono mostrate varie buste, dove non passano inosservate quelle Louis Vuitton e una di Gucci. L’immagine non è affatto piaciuta ai follower, venendo sommersa dagli insulti.

PIOGGIA DI INSULTI – Neanche questa volta i cosiddetti leoni di tastiera si sono risparmiati, accusando la donna di ostentare il lusso e di essere superficiale. Alcuni, però, non si sono fermati a questo, arrivando anche a toccare i figli della coppia.

“Cara signora Bruganelli, piuttosto acquista un bel manuale sull’umilta’ perché ne hai davvero bisogno. E, come dice bene tuo marito : ricordati che devi morire!!!!”, così commenta un’utente. C’è chi, però, tira in ballo anche i figli di Sonia Bruganelli e di Paolo Bonolis: “Invece di perdere tempo a postare le tue cazzate,preoccupati di portare i tuoi figli da un bravo dietologo,ne hanno proprio bisogno!🐷🐷….Soprattutto la prima,che poverina ha gia’ i suoi problemi e non e’ tanto normale 🤪🤪🤪”.

Fortunatamente, ci sono state anche persone che non sono scese così in basso, ma, anzi, che hanno preso le difese della Signora Bonolis.