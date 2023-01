Sonia Bruganelli è tornata a parlare del suo rapporto con Paolo Bonolis, con il quale nel corso del tempo ha costruito la sua famiglia. La donna, attualmente opinionista al GFVip, ha sempre evidenziato l’importanza dei suoi spazi personali. Forse è proprio questo modo di vivere la relazione che fa funzionare questa coppia.

Nessuna crisi con Paolo: “Conto su me stessa”

In un’intervista a F, Sonia è tornata a parlare della questione relativa alle case separate e smentisce la crisi con suo marito. “Noi non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme, di creare una famiglia e che, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi” ha spiegato la Bruganelli.

“La mia forza è contare sempre e solo su me stessa” ha detto l’opinionista al settimanale di Cairo Editore. Dunque, nessuna crisi per Paolo e Sonia, i quali hanno semplicemente rivendicato il loro diritto di vivere la propria relazione in modo “atipico” rispetto a quello che generalmente impone la società.

Sonia, inoltre, ha spiegato cosa farebbe se la sua storia con Bonolis dovesse finire: “Anche se sono sempre stata in coppia non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”.

L’inizio della storia d’amore con Paolo Bonolis

Com’è iniziata la loro storia d’amore? Lo racconta l’opinionista: “All’inizio non ho detto niente a nessuno: ero fidanzata con un altro e non pensavo potesse diventare una cosa importante. Quando però uscì la copertina di un giornale scandalistico con un nostro bacio mi sono trovata a dover dare due spiegazioni: al mio fidanzato, e a mio padre”.

“Non è stato un colpo di fulmine, ha saputo conquistarmi con grande perseveranza, mi regalava libri, mi ha preso ‘di testa’ anche se il mondo della tv può essere un incubo per una coppia. In quel periodo lui si era da poco lasciato con Laura (Freddi, ndr) e conduceva Beato tra le donne con un cast di 500 ragazze molto ‘agguerrite’. Io, prima di diventare donna, ero una ragazza fragile ma Paolo è il tipo che, fuori dal lavoro, fa capire alle altre con un solo sguardo che non hanno possibilità, ti tiene distante dieci metri“ ha concluso.