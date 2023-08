Sonia Bruganelli, nuovo amore in vista? Frasi criptiche sui social

In quest’ultimo periodo, Sonia Bruganelli è finita spesso al centro del gossip alimentandolo di voce in voce, subito dopo aver confermato la sua separazione da Paolo Bonolis. C’è da dire che spesso è proprio la stessa donna ad alimentare storie su di lei pubblicando sui social frasi criptiche che lasciano riflettere i suoi follower.

Nuovo amore per la Bruganelli?

Nelle ultime ore, l’imprenditrice ha pubblicato sui social una frase che ha fatto presto a fare il giro del web: “Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose”.

Sin da subito, gli utenti si sono focalizzati sulla parte in cui si parla di una storia d’amore confermando i sospetti secondo i quali la donna avrebbe un nuovo uomo nella sua vita. Sarà davvero così? Sonia non ha mai menzionato un fidanzato, anzi, una settimana fa circa ha pubblicato un trafiletto di Vanity Fair intitolato: “In Italia il 55% dei single ha più di 50 anni. Qual è il bello di vivere da soli a quest’età?”.

Il gossip piace

Non è la prima volta che la Bruganelli alimenta (intenzionalmente o no) voci su di sé. Tempo fa, infatti, il settimanale Vero pubblicò una foto compromettente della donna baciare sulle labbra un altro uomo.

L’uomo in questione era Giuseppe Scagliola ed è uno degli autori di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis di cui la Bruganelli è autrice. Non è tutto perché Scagliola è anche felicemente sposato, dunque, quel bacio non era nient’altro che un gioco. Come si dice, purché se ne parli.