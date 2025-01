Sonia Bruganelli, sbotta contro Selvaggia Lucarelli: “Non toccare i miei figli”

Gli scontri tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli proseguono anche fuori dallo studio di Ballando con le Stelle. Dopo la pubblicazione dell’ultimo articolo della giornalista, dove si è parlato di un presunto tradimento dell’ex opinionista del GF Vip nei confronti di Paolo Bonolis, Sonia ha deciso di replicare.

“Non toccare i miei figli” – Nella sua sua newsletter “Vale Tutto”, la Lucarelli ha deciso di dedicare un pezzo al divorzio professionale tra il conduttore e Luca Presta, l’oramai ex agente di Bonolis. Selvaggia ha anche parlato della Bruganelli, spiegando il ruolo avuto da quest’ultima.

Davanti all’annuncio della pubblicazione dell’articolo di Selvaggia, Sonia aveva così commentato: “Menomale… Mi stavo preoccupando”. Aveva poi così aggiunto subito dopo: “Spero tu possa raccontare tutto però… Anche se dubito fortemente”.

Attraverso le sue IG Stories, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha pubblicato un estratto in particolare di Selvaggia, dove si allude a tradimenti passati della Bruganelli nei confronti di Bonolis:

“Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non. In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni, e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento in poi ignora tutto. (ribadisco che di suoi tradimenti ha parlato lei stessa più volte in varie interviste)”.

Davanti a queste allusioni, Sonia ha così sbottato contro la Lucarelli:

“Cara Selvaggia, puoi parlare di tutti i presunti tradimenti che vuoi, anche se hai visto bene di non parlare dell’unico tradimento effettivo. Ma non toccare i miei figli perché non ho più le scarpette da danza ai piedi e la differenza tra me e te è che io ci metto la faccia sempre. Te ti “presti” a fare da portavoce a chi per onestà intellettuale e coscienza dovrebbe solo tacere”.