Sonia Bruganelli, sul GF Vip: “Farei nuovamente l’opinionista, ma a una condizione”

Il GF Vip sta per giungere al termine e Sonia Bruganelli ha voluto parlare della sua esperienza nelle vesti di opinionista. In una recente intervista a Superguida TV, la donna ha deciso di parlare di questa sua avventura.

“Farei nuovamente l’opinionista a una condizione” – Per questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, la scelta delle opinioniste è ricaduta su Adriana Volpe e Sonia. La Bruganelli si è fatta conoscere per il suo essere senza peli sulla lingua, finendo spesso al centro delle critiche.

A Superguida TV l’opinionista ha ammesso di essersi divertita a fare questa esperienza, ma non parteciperebbe mai come concorrente. Nonostante ciò, negli ultimi giorni la donna ha categoricamente escluso un suo ritorno al GF Vip.

Sulle dichiarazioni della collega, Adriana le ha lanciato l’ennesima frecciatina. Secondo la Volpe, la Bruganelli tornerebbe se fosse corteggiata. Davanti a queste parole, la moglie di Paolo Bonolis ha voluto replicare:

“Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che…”.

Sebbene abbia categoricamente affermato di non aver intenzione di fare nuovamente l’opinionista, Sonia non sembrerebbe del tutto convinta. La donna, infatti, potrebbe tornare solo ad una conduzione:

“Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”.