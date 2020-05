Sonia Carbone, il drammatico sfogo su Instagram: “Oggi più che mai non mi sento all’altezza di essere mamma”

Oggi, durante la festa della mamma, Sonia Carbone ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo e doloroso sfogo su Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island, già mamma di due bambini, ha voluto raccontare il dramma vissuto da lei e dal marito Gabriele Caiazzo.

IL DOLOROSO RACCONTO – Tramite le IG Stories, la donna ha deciso di lasciarsi andare ad una drammatica confessione. Ed è proprio questa festività, come lei stessa rivela, a logorarla più degli altri giorni. Ha poi continuato, decidendo di confessare il dramma che lei e il marito continuano a vivere:

“Quattro mesi, fa prima dello scoppio della pandemia, scopro di essere incinta. Notizia per noi inaspettata viste le precauzioni ed il fatto che ho una sola tuba, ma accogliamo con amore quello che ci stava accadendo. Faccio immediatamente una visita dove si vede la camera gestazionale. Dopo una settimana faccio la visita ufficiale e scopriamo che i bimbi erano addirittura due. Con qualche momento di stupore e paura pensando al futuro con gli altri due così piccoli, iniziamo a pensare alla nostra vita con dei gemelli e alla fortuna che avessimo avuto”.

INASPETTATA SCOPERTA – Sonia ha continuato poi a raccontare lo stupore di quell’evento così inaspettato. Il pancioni inizia a crescere, gli ormoni ad impazzire e lei continua con le visite. Alla successiva, il medico la rassicura riguardo la loro salute, aggiungendo che sono molto vivaci e quasi perfettamente formati. A 12 settimane, durante un’altra visita, la coppia fa un’altra scoperta sconcertante: non sono più due, ma ben tre gemelli. Da quel momento, però, inizia il loro calvario:

“Il nostro calvario inizia. Volano numeri, statistiche, percentuali. Il 45% rischio di prematurità prima di 33 settimane. Possibilità di problemi neurologici ecc. Il mio ginecologo mi sottolinea di iniziare a pensare seriamente ai miei figli a casa e di cosa avrebbero dovuto eventualmente subire, ma noi decidiamo di andare avanti”.

“Un rischio molto alto per la mia vita” – La coppia non si ferma, iniziando a chiedere molti pareri a diversi medici. In una nuova morfologica, la Carbone fa l’amara scoperta: le gemelline sono con una placenta anteriore troppo bassa. Questa condizione porta ad aumentare il rischio di prematurità che dal 45% diventa del 70%. Inoltre, sale il rischio anche per la vita della stessa Sonia Carbone. La donna ha poi concluso:

“I gemelli oggi non ci sono più, ma le mie fantasticherie su di loro sono ancora vive e ancora immagino di averli dentro di me e di come sarebbe stata la nostra vita con loro. Oggi più che mai non mi sento all’altezza di essere mamma. Sarò bersaglio di molti commenti, ma avevo bisogno di urlare a tutti il dolore immenso che mi sto portando dentro”.

Per vedere gli screeshot delle IG Stories di Sonia, clicca qui.