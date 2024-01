Sonia Lorenzini, brutta disavventura: “Un uomo ha cercato di mettermi le mani addosso”

Brutta disavventura per Sonia Lorenzini, ex volto noto di Uomini e Donne. A raccontarlo è stata proprio l’influencer attraverso le sue storie di Instagram.

“Un uomo ha cercato di mettermi le mani addosso” – Nota sia per la sua avventura a UeD e quella al GF Vip 5, Sonia è molto seguita sui social. Sempre attiva, è solita condividere con i numerosi fan la sua quotidianità. Proprio per questo l’ex tronista ha deciso di raccontare proprio ai suoi follower lo spiacevole evento avvenuto pochi giorni fa.

Stando a quanto raccontato nelle sue IG Stories e riportato da IsaeChia, la Lorenzini sarebbe stata aggredita verbalmente da un uomo. Il tutto sarebbe avvenuto mentre la ragazza era in macchina, intenta a raggiungere casa dei suoi genitori:

“Erano giorni che non vedevo i miei genitori, sono stati malati loro, sono stata poco bene io. Quindi il primo giorno di forze ho detto “va bene, mi metto in macchina e li vado a trovare“. Ero in un paese vicino a loro e succede che nella via principale una macchina mi inchioda davanti di colpo. Istintivamente gli ho suonato. Questo mi ha inchiodato davanti per dare la precedenza a un’altra macchina che arrivava sulla destra ma che aveva lo stop. Quindi una precedenza che non aveva senso di esistere. Poco male, quindi gli suono il clacson e questo comincia – lo vedo dallo specchietto – ad agitarsi in macchina. Riparte e mi ri-inchioda davanti”.

Ha poi proseguito: “Quindi gli risuono il clacson mai pensando che sarebbe successo quello che è successo. Mi trovo a vivere questa situazione surreale, vedo che questo signore sulla sessantina scende dalla macchina. Vedo subito che ha un brutto modo. Comincia ad urlare, viene al finestrino e fortunatamente avevo la macchina dei miei e mio papà mette il blocco. Perché ad un certo punto, dopo avermi urlato contro ripetutamente mentre io cercavo di calmare i toni, mi ha cominciato a urlare che mi avrebbe messo le mani addosso. Cercava di aprire la portiera della macchina. Io sono rimasta bloccata, non sapevo che fare. Gli ho detto che avrei chiamato i carabinieri. Come si è allontanato dalla macchina mi sono spostata leggermente avanti e mi sono fermata per darmi una calmata. Mi sono davvero tanto spaventata. Quando ho messo il telefono all’orecchio lui mi ha sorpassato e se n’è andato”.

Sonia ha così concluso: “Fortunatamente avevo il blocco e fortunatamente passano gli anni e sono maturata. Vi posso garantire che anni fa io probabilmente avrei reagito. Cosa che non sono riuscita a fare perché ero paralizzata dalla paura. Avrei reagito perché sono impulsiva, un po’ testarda, spesso mi è capitato di non contare fino a dieci. Non so se non avessi avuto il blocco della macchina cosa sarebbe successo se avesse aperto la portiera. Questo per dirvi: se doveste trovarvi in una situazione del genere non reagite. Non ne vale la pena e soprattutto non sapete chi vi trovate davanti perché la gente sta fuori di testa”.