Sonia Lorenzini, duro sfogo sui social: “Ho qualche valore sballato”

Sonia Lorenzini è stata una delle concorrenti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza, entrata inizialmente per risolvere alcuni problemi con Tommaso Zorzi, non è durata molto e il pubblico ha deciso di eliminarla quasi subito. Tuttavia, sui social è molto seguita, soprattutto dopo aver partecipato a Uomini e Donne ed è per questo che condivide spesso momenti di vita quotidiana.

SONIA SI FOGA DOPO AVER RICEVUTO IL RISULTATO DELLE ANALISI – L’influencer, sempre in contatto con i follower, ha deciso di sfogarsi dopo aver ricevuto il risultato delle analisi fatte. “Faccio le storie da qua sennò stamattina non vedo più il buongiorno, perché sono in alto mare” ha esordito la ragazza.

“Ho fatto delle analisi generiche e anche quelle della tiroide. Adesso devo cercare un endocrinologo, prenotare la visita, tra l’altro in questi tempi c’è un po’ di attesa, bisogna aspettare un pochino” ha continuato Sonia, la quale ha aggiunto di avere “qualche valore sballato”.

Nelle scorse ore, inoltre, tramite il box delle domande, la Lorenzini ha parlato di una tematica molto importante ma parecchio sottovalutata: la salute mentale. Una follower le he chiesto se avesse mai sofferto di ansia e attacchi di panico e l’influencer non si è vergognata di dare la sua versione.

“Non so se fossero attacchi veri e propri, ma credo di si, facevo fatica a respirare, non riuscivo a dormire, tutte le volte mi succedeva di sera e piangevo senza un motivo” ha spiegato Sonia Lorenzini. Infine, la ragazza ha consigliato a tutti coloro che ne soffrono di rivolgersi ad un professionista del settore.