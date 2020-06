Sonia Lorenzini: frecciatine all’ex? La ragazza replica

A finire al centro dei riflettori social è un ex volto di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini. Ad attirare l’attenzione dei follower è stata una delle IG Story condivisa dalla ragazza, portando in molti a ricamarci intorno.

LA IG STORY – A far parlare di Sonia è una storia che lei stessa a condiviso, portando in molti a ipotizzare che sia rivolta a un altro noto ex protagonista di UeD. Secondo molti follower, la storia incriminata sarebbe una velata frecciatina rivolta a Federico Piccinato, ex corteggiatore ed ex fidanzato della Lorenzini.

“Ma che belle cose che saltano fuori”, così scrive l’ex tronista, aggiungendo anche: “Le strane coincidenze della vita”. Leggendo queste parole, in tanti non hanno potuto fare a meno di ipotizzare che fossero dirette a Federico. Dopo questa IG Story, la Lorenzini non ha voluto aggiungere altro, condividendo stralci della sua quotidianità. Che l’ex tronista abbia scoperto qualcosa riguardo l’ex fidanzato? Certamente, nulla è sicuro.

LA REPLICA – La notizia, riportata dal blog GossipeTv, non è passata inosservata allo sguardo della ragazza. Stando a quanto riportato dall’articolo del sito, la tronista ha deciso di replicare e fare chiarezza sulla misteriosa e ambigua Instagram Story.

“Aggiornamento delle ore 20.50: Sonia Lorenzini ha contattato Gossip e Tv per chiarire che le sue parole non erano rivolte a Federico Piccinato”, così si legge all’inizio dell’articolo. Stando quindi a quanto riportato, Federico non centrerebbe nulla. La domanda però rimane sempre una: a chi era rivolta quella IG Story?