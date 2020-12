Sonia Lorenzini, in crisi l’amicizia con la Paragoni? Arriva la risposta

Nella puntata che andrà in onda oggi in prima serata, il pubblico del GF Vip assisterà all’ingresso di alcuni volti noti, tra questi Sonia Lorenzini. Proprio nelle ultime ore, la nota opinionista Deianira Marzano ha voluto mettere in evidenza un evento alquanto strano che riguarda proprio l’ex corteggiatrice.

È nota sui social l’amicizia che corre tra Sonia e Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, attuale concorrente del reality. Proprio per questo, a Deianira è parsa strana l’assenza di post da parte di Natalia nei confronti dell’amica. Cos’è successo?

AMICIZIA IN CRISI? – Conosciuta sui social per le notizie bomba con protagonisti i volti noti, la Marzano proprio oggi ha parlato di una delle prossime gieffine: Sonia. In una sua IG Story, Deianira ha parlato dello strano comportamento della Lorenzini e dell’amica Natalia. In un breve video, infatti, si è chiesta:

“Come mai la Paragoni non ha dato gli imbocca a lupo a Sonia Lorenzini per il GF Vip? Avrà litigato anche lei?”.

LA REPLICA – Le due dirette interessate hanno deciso di replicare alla dichiarazione dell’influencer. La stessa Deianira ha voluto condividere lo screenshot di una IG Story postata da Sonia. Nella storia incriminata, si vede un breve scambio di messaggi avvenuto tra lei e la Paragoni.

Ad accompagnare lo screen della conversazione di Whatsapp: “Non ho capito perché quando non c’è nulla bisogna inventare… Non sempre c’è bisogno di fare le cose in modo pubblico. A volte, sapete, quando le persone si vogliono bene, se lo dimostrano anche privatamente…”