Sonia Lorenzini in lacrime su Instagram: “Ho temuto di morire, solo chi ha vissuto una cosa simile sa”

Davvero scioccante il racconto di Sonia Lorenzini su Instagram circa il disagio che sta vivendo in queste ore. L’ex tronista di Uomini e Donne è apparsa sul social angosciata e e in lacrime dopo aver passato una nottata molto difficile:

“Ho passato una tra le notti più brutte della mia vita, tanto che sono dovuta andare al pronto soccorso perché ho pensato stessi morendo, nel vero senso della parola Ho pensato stessi per avere un infarto. Ho cominciato ad avere il respiro pesante, mi formicolavano le mani, mi girava la testa. Una roba del genere non mi era mai successa. Era come se non controllassi i miei pensieri e il mio corpo.

“E’ stato come un fulmine a ciel sereno… e poi si è aperta una scatola piena mille sintomi fisici. Ma la cosa brutta che ho sentito è stata sensazione di il cuore collasso e che fossi sul punto di morire, così momento all’altro. Mi sono trovata completamente spiazzata, nel mio immaginario ho sempre pensato fosse un’esperienza che succede agli altri, che vedevo in televisione, ma ora sta succedendo a me.

Credo non dimenticherò il mio primo attacco di panico (spero l’ultimo): la paura che cresceva in modo esponenziale, la sensazione che fossi completamente separata dal mio corpo. Sono qui a scrivere ed ho paura che mi si possa ripetere da un momento all’altro. E se mi succedesse mentre sono sola?

Chi mi soccorrerebbe… so che sono tantissime le persone che ne soffrono e solo chi l’ha vissuto può capire realmente di cosa lo stia parlando”, ha detto l’ex tronista. Numerosi i commenti a supporto dei fan dopo le sconcertanti rivelazioni.