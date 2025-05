Sonia Lorenzini perseguitata da una stalker: “Vivo un incubo da un anno”

Sonia Lorenzini, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip 5, ha deciso di rompere il silenzio su una vicenda che la tormenta da tempo. Attraverso una serie di Storie Instagram, l’ex tronista ha raccontato la difficile situazione che sta vivendo a causa di una stalker che da oltre un anno la perseguita, rendendole la vita un inferno.

Non si tratta solo di messaggi o commenti spiacevoli: Sonia ha parlato di minacce, insinuazioni infondate e insulti continui, arrivati anche da account falsi creati ad hoc. La donna, che sembra ossessionata da lei, avrebbe addirittura inventato una relazione sentimentale tra la Lorenzini e un personaggio famoso, alimentando così un delirio sempre più incontrollato.

A rendere tutto più inquietante, il fatto che la madre di Sonia avrebbe riconosciuto la voce della stalker in alcuni vecchi messaggi vocali. Secondo quanto dichiarato, si tratterebbe di una figura già nota per commentare pubblicamente il mondo dello spettacolo.

Nonostante la paura, Sonia ha scelto di non tacere più e di raccontare tutto apertamente. La sua denuncia non è solo uno sfogo personale, ma un invito alla riflessione: “Quando sei un personaggio pubblico, spesso vieni percepito non come una persona reale, ma come uno specchio delle frustrazioni altrui”, ha detto.

La Lorenzini si unisce così a molte altre figure pubbliche che cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dello stalking e degli abusi online. L’esposizione mediatica non giustifica in alcun modo la violazione della privacy e della dignità di chi lavora sotto i riflettori.

Una testimonianza forte, che spera di scuotere le coscienze.