Sonia Lorenzini spiega le sue condizioni di salute dopo il ricovero

Sonia Lorenzini è tornata ad essere pienamente attiva sui social dopo aver avuto un forte spavento. Anche i suoi fan si sono molto preoccupati, oltre che se stessa. Negli ultimi giorni,infatti, l’influencer ha avuto una grave reazione allergica forse a causa di un farmaco che aveva assunto, a tal punto da dover correre all’ospedale dopo aver rischiato uno shock anafilattico.

Sonia Lorenzini è ritornata da pochissimo su Instagram, e con la sua solita ironia ha scherzato circa il suo aspetto durante quei momenti che l’hanno fatta molto preoccupare, poi ha rivelato ai fan un retroscena: “La settimana prossima devo fare degli accertamenti poi vi racconto tutto, ho avuto un po’ d’ansia per questa situazione onestamente“.

LE PAROLE DI SONIA LORENZINI – Sonia Lorenzini ha ammesso sinceramente: “Non sono stati dei giorni bellissimi”. In seguito alla reazione allergica infatti, la donna è dovuta correre in ospedale per fare degli accertamenti. In seguito ha fatto delle storie su Instagram nelle quali ha rassicurato i fan delle condizioni nelle quali si trovava.

Ha infatti raccontato: “Inutile dirvi che non sono stati dei giorni bellissimi, ho combattuto contro il mio stato di salute ma anche per la mia salute, e po vi racconterò tutto quello che è successo che secondo me rasenta la follia”.

L’IRONIA DI SONIA LORENZINI – Poi scherzando ha ribadito: “Devo dire che quasi stavo cominciando comunque a piacermi con quella faccia tumefatta e gonfia come un pallone. Praticamente se mi tagliavi una gamba prendevo il volo per il contrappeso”. Noi speriamo che si rimetta presto.