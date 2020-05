Sonia Pattarino, arriva la risposta alle dichiarazioni dell’ex Ivan: “Non sopporto le persone senza cuore, figuriamoci quelle senza p****”

Non si può certo dire che tra l’ex coppia di Uomini e Donne, Sonia Pattarino ed Ivan Gonzalez, scorra buon sangue. A testimonianza di ciò, sono state le parole dell’ex corteggiatrice riguardo la partecipazione dell’ispanico al Grande Fratello Vip. Dure dichiarazioni che, solo recentemente, sono state replicate da Gonzalez. Alle parole dell’ex gieffino, la ragazza ha deciso di rispondere con una velata frecciatina.

LE ACCUSE DI SONIA – Durante un’intervista a UeD megazine, la ragazza aveva voluto parlare dell’ex fidanzato. Come da lei rivelato, era rimasta delusa da alcune parole che Ivan aveva detto all’interno della casa più spiata d’Italia. Infatti, l’ex tronista non aveva mai parlato del suo percorso all’interno di Uomini e Donne e, soprattutto, della sua storia con Sonia. La Pattarino, inoltre, aveva svelato i motivi che avevano portato il ragazzo a lasciarla inaspettatamente:

“Oggi inizio a pensare che la nostra storia sia finita a settembre all’improvviso, dopo un bellissimo viaggio insieme me in Messico, perché gli era arrivata la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip. Ivan sa bene, perché me lo disse, che all’interno di un reality è più probabile andare avanti se si fanno nascere love story. Evidentemente voleva entrare single. Penso che non sappia dare il giusto valore ai sentimenti, ma solo alla carriera e ai guadagni, e tutto questo fa male”.

LA REPLICA DI IVAN – Dopo la breve avventura all’interno del reality, Gonzalez non aveva subito parlato dell’intervista che l’ex fidanzata aveva rilasciato quando ancora lui era concorrente del GF Vip. Solo durante una recente intervista, l’ex tentatore ha deciso di replicare alle accuse di Sonia, accusandola di essersi comportata male nei suoi confronti. Inoltre, per Ivan, le dichiarazioni della ragazza sarebbero state solo delle menzogne, raccontate con il solo scopo di mettere in cattiva luce Gonzalez. Ha poi rivelato il motivo che l’ha spinto a lasciarla:

“Sonia ha 32 anni, era pronta per avere dei figli e famiglia, a differenza mia che non me la sento ancora. Era troppo gelosa, possessiva. Quando facevo serate nei locali si lamentava che le fan si avvicinavano a me. Ma dico: ti sei fidanzata con un ragazzo che lavora con l’immagine, lo hai conosciuto in tv. Non pensi che sia normale che le ragazze chiedano un selfie o un abbraccio quando mi incontrano? Non ho parole, credetemi”.

“Senza p****” – Alle dichiarazioni dell’ex tronista, Sonia Pattarino ha deciso di replicare su Instagram. Questa volta, però, ha deciso di lanciare una frecciatina, non menzionando il nome di Ivan. In una IG Story, l’ex corteggiatrice ha scritto: “Non sopporto le persone senza cuore, figuriamoci quelle senza p****”.