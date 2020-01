Sonia Pattarino: vuole riconquistare Ivan?

L’ex corteggiatrice, Sonia Pattarino, è tornata a far parlare di sé e insieme a lei anche il suo ex Ivan Gonzalez.

I due si sono conosciuti all’interno del programma Uomini e Donne, ma la loro storia, una volta spenti i riflettori, si è conclusa dopo poco. A detta di Sonia, super innamorata dell’ex tronista, Ivan non era affatto preso. Il ragazzo era infatti arrivato a inventare delle scuse pur di non presentarsi al compleanno dell’ex fidanzata.

Sebbene la storia si sia conclusa da mesi, sembra che per l’ex corteggiatrice non sia del tutto finita.

IL POST SU INSTAGRAM – Ieri, Sonia ha voluto condividere con i fan un momento di spensieratezza con la nipote Sofia. Oltre al post, nelle sue Instagram Stories ha mostrato la sua giornata insieme alla bambina.

La ragazza non ha mai fatto mistero del suo desiderio di maternità. Fin da quando era all’interno di Uomini e Donne, la Pattarino aveva parlato del suo sogno di mettere sù famiglia. Un argomento affrontato anche durante la breve relazione con Ivan.

LA MATERNITÀ COME PRETESTO? – Ai follower di Sonia Pattarini non è passato inosservato il post dell’ex corteggiatrice, la cui didascalia mostra un forte senso di maternità. Sembrerebbe proprio che questo forte senso di maternità si stia facendo sentire proprio in concomitanza con l’entrata di Ivan nella casa del Grande Fratello Vip. Che questo sia un tentativo per riconquistare l’ex tronista?