Sophie Codegoni a Verissimo: pace apparente con Basciano, ma i fan restano scettici

Sophie Codegoni è tornata ospite di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin dopo un anno turbolento nella sua vita personale. Lo scorso anno, lei e l’ex compagno Alessandro Basciano avevano parlato pubblicamente della loro separazione, con accuse reciproche che avevano alimentato il gossip.

Dopo un tentativo di riconciliazione, la coppia ha però deciso di separarsi definitivamente lo scorso maggio. Nel frattempo, Sophie ha avuto un presunto flirt con l’attore spagnolo Aron Piper, ma è stata vista più volte anche in compagnia di Basciano.

Il bene resta ma manca equilibrio

Nell’intervista, Sophie ha dichiarato che lei e Alessandro sono riusciti a trovare un equilibrio per il bene della loro figlia, Celine Blue, riuscendo a mantenere un rapporto sereno e rispettoso. La Codegoni ha affermato di volere ancora bene a Basciano e di sperare che la loro attuale serenità familiare possa durare nel tempo.

Tuttavia, queste affermazioni hanno lasciato perplessi molti fan, soprattutto perché Alessandro ha recentemente pubblicato delle frecciate sui social, che sembrano suggerire che le tensioni tra i due non siano del tutto superate.

La reazione di Basciano

Dopo la messa in onda della puntata, Basciano ha infatti condiviso su Instagram una storia con l’emoji dei popcorn, un gesto che molti hanno interpretato come una reazione sarcastica alle parole di Sophie. Inoltre, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione secondo cui Basciano avrebbe smesso di seguire Sophie su Instagram, alimentando ulteriori dubbi sulla reale serenità della coppia. Questo comportamento ha spinto i fan a criticare nuovamente i due, accusandoli di mettere in scena una finta riconciliazione per ottenere visibilità.