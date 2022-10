Sophie Codegoni, contro Edoardo Donnamaria: “Dopo una bassezza del genere deve stare in silenzio”

A distanza di qualche giorno dalle rivelazioni di Edoardo Donnamaria, Sophie Codegoni ha deciso di commentare quanto dichiarato dal gieffino. Dopo le dichiarazioni di Alessandro Basciano, anche la ragazza ha deciso di dire la sua su quanto affermato da Edoardo.

“Dopo una bassezza del genere deve stare in silenzio” – Nei giorni scorsi Donnamaria ha voluto parlare di Alessandro e Sophie, ex volti della scorsa edizione del reality. Nel dettaglio il gieffino ha rivelato dei piccanti dettagli su Sophie e il fidanzato durante la loro avventura nella casa più spiata d’Italia. Senza scendere nei dettagli, Edoardo ha mimato l’inconfondibile gesto che l’ha fatto finire al centro delle critiche social.

Ospite nel programma radiofonico Non succederà più di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, la Codegoni ha deciso di commentare quanto accaduto. L’ex volto di Uomini e Donne si è scagliata duramente contro Edoardo, criticando il suo comportamento nei confronti suoi e di Alessandro. Come riportato da IsaeChia, Sophie ha così dichiarato:

“Sulle dichiarazioni di Edoardo nemmeno spreco fiato, si commenta da solo. Fortunatamente io ho al mio fianco ho sempre avuto un grandissimo uomo che non ha avuto bisogno di leccarsi le dita per far vedere quello che fa sotto le coperte. Dopo una bassezza del genere deve stare in silenzio. Stai parlando di una coppia di fidanzati. Io non dico che dobbiamo fare i pudici, però il modo è stato volgare e sbagliato. Io ed Ale siamo una coppia di fidanzati, messa così andava a screditare quella che ero io. Ne io ne Ale lo conosciamo, stai dicendo proprio una cosa infondata. Io mi faccio scivolare tutto addosso, però ci possono essere tante ragazze che per frasi così hanno reazioni diverse. Sei in televisione, è veramente brutto.

IL COMMENTO DI BASCIANO – Anche Alessandro ha voluto dire la sua riguardo le dichiarazioni di Edoardo. Attraverso i social, l’ex gieffino ha criticato aspramente l’accaduto:

“È stata una caduta di stile perché così non si parla. Io sono l’ultimo delle persone che può fare delle morali, perché ho fatto anche io le mie però sempre mettendo la mia faccia e mai giudicando e puntando il dito su nessuno. Mai parlando e sparlando di qualcuno. Poi da diciamo protagonista della situazione, essendo il fidanzato di Sophie, che non parlasse mai più così, che comunque anche se non ha menzionato lei era sottointeso che fosse lei e quindi ringraziasse che insomma non siamo nella stessa edizione sennò gli facevo fare un bel tuffo in piscina”.