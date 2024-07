Sophie Codegoni, critiche e preoccupazione dei fan

Sophie Codegoni sta attraversando un periodo di turbolenza tra critiche e preoccupazioni da parte dei suoi fan. Recentemente, è stata esclusa da due programmi televisivi a cui aspirava a partecipare: Tale e Quale Show di Carlo Conti e Celebrity Chef di Alessandro Borghese. Nonostante queste delusioni, Sophie cerca di rilassarsi in vacanza tra Ibiza e Formentera.

Le preoccupazioni dei fan si sono intensificate dopo che Sophie ha postato delle foto su Instagram, dove appare su uno yacht. Molti seguaci hanno notato un’eccessiva perdita di peso, sollevando dubbi sulla sua salute. Alcuni ritengono che questo calo di peso possa essere il risultato delle recenti difficoltà lavorative e personali che ha affrontato.

I fan preoccupati per la sua forma fisica

Nonostante Sophie continui a mostrarsi serena, i suoi fan non possono fare a meno di essere in allarme. I commenti sui social media riflettono una crescente preoccupazione: “Non vorrei sembrare cattiva o criticona, ma vederla così mi fa un po’ impressione”. Altri commenti sottolineano la magrezza e l’apparente tristezza di Sophie: “È palese che lei sia eccessivamente magra, e il suo viso trasmette tristezza e infelicità”.

Non mancano però i sostenitori che difendono Sophie con fermezza. Una fan su Instagram scrive: “I corpi altrui non si commentano. Non si giudicano. Non si danno commenti non richiesti”. Insomma, qualcuno cerca di proteggerla da commenti che possono risultare pesanti per una giovane ragazza come lei.

Sophie Codegoni e le difficoltà recenti

Il periodo difficile di Sophie è segnato anche da vicende sentimentali complesse. La sua relazione con l’attore Aron Piper, noto per la serie Netflix Elite, è finita per motivi non chiari. Successivamente, si è parlato di un possibile riavvicinamento con il suo ex Alessandro Basciano, padre della sua prima bambina, ma anche questa prospettiva sembra essere svanita.

Sul fronte professionale, la notizia della doppia esclusione dai programmi televisivi ha rappresentato un duro colpo. Secondo Alberto Dandolo su Oggi, Sophie non è stata inclusa nel cast di Tale e Quale Show perché Carlo Conti sta puntando su artisti con voci importanti e cantanti professionisti. Forse sarà proprio Sophie, alla fine, con un annuncio o una smentita, a tranquillizzare definitivamente i suoi fan.