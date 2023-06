Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, strani movimenti social: l’intervento della mamma dell’ex tronista

Nelle ultime ore ad attirare la curiosità degli utenti dei social sono stati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Tra le coppie più amate del GF Vip, i due sono da pochi mesi diventati genitori della piccola Celine Blue. Qualcosa, però, pare non andare bene tra i due ex gieffini, almeno da quanto si vocifera negli ultimi tempi.

È CRISI TRA I DUE? – Da diverse settimane si è iniziato a vociferare che tra Sophie e Alessandro ci sia aria di crisi. A farlo pensare sono stati anche gli strani movimenti social dei due ex protagonisti del GF Vip. Il tutto ha avuto inizio nei giorni giorni scorsi, quando gli utenti del web si sono accorti che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva smesso di seguire la compagna. Dopo poche ore, però, il follow era tornato.

Nelle ultime ore non è sfuggito il fatto che la Codegoni abbia smesso di seguire Basciano su Instagram. Spinti dalla curiosità e preoccupazione per la coppia, i follower hanno iniziato a controllare gli account dei due ex gieffini e si sono resi conto che non si seguono più su Instagram.

A insospettire ancor di più il popolo del web è stata una storia di Instagram condivisa da Valeria Pasciuti, mamma di Sophie. Pubblicando uno scatto della figlia nelle sue IG Stories, la donna ha così scritto:

“Lei non è strana, perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”.