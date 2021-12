Sophie Codegoni e la gelosia verso Basciano: “Ho visto quello che ti ha fatto Jessica”

Sophie Codegoni e Jessica Selassié sono due grandi amiche, ma all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si stanno letteralmente contendendo il neo entrato nella casa Alessandro Basciano.

La notizia arriva da biccy.it: ‘Jessica non sa che Sophie ed Alessandro si sono baciati e ieri sera, in occasione della sua festa di compleanno, ci ha provato con lui.

Prima le ha fatto un balletto sensuale sulle note di Lady Marmalade poi le ha leccato dal petto lo champagne che la stessa Sophie gli ha schizzato addosso. Scenetta che non è piaciuta all’ex tronista.

In bagno a lavarsi lo champagne di dosso, Sophie ha esordito: “Così ti ha leccato, mmh..“. “Sì mi ha leccato lo champagne che mi hai buttato“, ha risposto il tentatore.

“Tu eri tutto rosso“, ha risposto Sophie Codegoni per tastare il terreno se gli fosse o meno piaciuto. “Sai che non mi piacciono a me queste cose, tutti a dire ‘dai, dai..’ no, non mi è piaciuto“’.