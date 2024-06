Sophie Codegoni, finita per sempre con Alessandro Basciano? Lei sorpresa con un noto attore della serie Elite

Dopo una riappacificazione temporanea, sembra che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, si siano nuovamente separati. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, amica della coppia, i tentativi di riconciliazione per il bene della figlia Celine Blue non hanno avuto successo. Recentemente, Sophie Codegoni è stata avvistata con Aron Piper, famoso attore spagnolo, suggerendo che possa esserci una nuova relazione all’orizzonte.

Nuovo flirt in corso?

Sophie e Aron Piper sono stati visti insieme in via Montenapoleone, partecipando a un evento. Testimoni hanno riferito che i due mostravano atteggiamenti molto affiatati, camminando mano nella mano. Un utente presente all’evento ha commentato: “Ieri sera sopra il Salumaio in via Montenapoleone, Sophie Codegoni e Aron Piper, l’attore di Élite, sono arrivati insieme. Sembravano molto complici e poi se ne sono andati mano nella mano”. Queste voci alimentano la speculazione che Aron Piper possa essere il nuovo fidanzato di Sophie.

Chi è Aron Piper

Aron Piper, attore spagnolo di origini tedesche nato nel 1997, è noto per il ruolo di Ander Muñoz nella serie Netflix “Élite”. Attualmente, né Sophie né Aron hanno confermato o smentito le voci sulla loro relazione.

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano era iniziata nel 2021 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La coppia aveva rapidamente formalizzato la loro relazione con una proposta di matrimonio al Festival di Venezia, seguita dalla nascita della figlia Celine Blue. Tuttavia, l’anno scorso la relazione è terminata bruscamente, con accuse reciproche di tradimenti e maltrattamenti.

Sophie aveva persino denunciato a Verissimo presunti tradimenti, bugie e maltrattamenti fisici e psicologici da parte di Alessandro. Nonostante le recenti speculazioni su un possibile ritorno di fiamma, sembra che la loro relazione sia giunta definitivamente al capolinea.