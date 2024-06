Sophie Codegoni, flirt con un amato attore di Elite: come l’ha presa Alessandro Basciano?

Sembra essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Negli ultimi giorni, infatti, è divenuta virale l’indiscrezione che vedrebbe in corso un flirt tra l’ex tronista e Aaron Piper, amato attore di Elite. Ma come l’ha preso l’ex volto del GF Vip?

COME L’HA PRESA ALESSANDRO? – Come è oramai noto, Sophie e Alessandro si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del GF Vip. Una volta lontani dai riflettori, i due hanno proseguito la loro storia, da cui è nata la piccola Celine Blue. A distanza di pochi mesi dalla nascita della figlia, tra i due c’è stata la rottura.

La fine della storia d’amore tra i due ex gieffina è stata parecchio turbolenta e chiacchierata. Nonostante le pesanti accuse che l’ex tronista e il dj si sono rivolti, negli ultimi mesi c’è stato un ritorno di fiamma che ha fatto ben sperare i fan. Questa tregua, però, ha avuto durata breve.

A confermare le recenti voci su una possibile nuova rottura tra i due, è stato il rumor che vede protagonista la Codegoni. L’ex gieffina è stata avvistata in compagnia di Aaron Piper, con cui avrebbe in corso un flirt. A parlare di quest’ultimo gossip e della reazione di Basciano è stato Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social:

“Alessandro è abbastanza intelligente da sapere che sophie si sta rifacendo una vita in quanto single. Prima del ritorno di mesi fa sophie era immersa in un’altra frequentazione. Come anche Alessandro. Quindi non sta facendo nulla di male sophie. Si sta godendo la vita. Sono ragazzi e fanno bene”.

Successivamente si è aggiunta Deianira Marzano. Attraverso le sue IG Stories, l’esperta di gossip ha così rivelato:

“Alessandro sa tutto da altre fonti, anche se io non avrei messo queste foto. Io non giudico nessuno mi occupo di gossip e la cosa sarebbe uscita fuori comunque. Detto ciò siete pregati di nn offendere Sophie di rispettare le persone di nn tartassare Ale e di accettare come tutte le cose che capitano nella vita. Si chiama destino e ci sono cose più gravi al mondo su cui fare le tragedie”.