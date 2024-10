Sophie Codegoni, grande spavento per la figlia: “Ha avuto le convulsioni febbrili”

Nei giorni scorsi, Sophie Codegoni ha vissuto attimi di grande spavento. Volata a Parigi in occasione della Settimana della Moda, l’ex gieffina è dovuta rientrare d’urgenza per via della salute della figlia Celine Blue.

“Ha avuto le convulsioni febbrili” – È oramai risaputo che con l’arrivo dell’autunno e i primi freddi, i bambini vengono spesso colpiti da influenza e raffreddore. La stessa sorte, purtroppo, è toccata anche alla piccola Celine Blue, colpita dalle convulsioni febbrili. Nonostante accada spesso ai più piccoli e si tratta di una condizione innocua, ovviamente la Codegoni si è subito spaventata.

Il tutto è avvenuto quando l’ex volto di Uomini e Donne si trovava a Parigi, impegnata a presenziare alla Fashion Week francese. Non appena è venuta a sapere delle condizioni di salute della figlia, l’ex tronista è subito tornata in Italia, prendendo una pausa dal lavoro e dai social.

Ad aggiornare i fan, raccontando il grande spavento provato in questi ultimi giorni è stata proprio la Codegoni. Attraverso le sue IG Stories, Sophie ha così raccontato ai suoi numerosi fan:

“Scusate se sono sparita un po’ di punto in bianco, so che vi siete spaventante, mi avete mandato tanti messaggi per sapere se fosse tutto ok. Abbiamo passato dei giorni un po’ tosti, ci siamo presi uno spavento. Celine non è stata bene, io ero a Parigi e sono salita sul primo volo per tornare a casa da lei. Siamo stati due giorni con lei in ospedale, dove abbiamo fatto esami e accertamenti. Adesso sta benissimo, è la solita Celine pazza, scatenata, che ride e scherza ma in quel momento ho abbandonato social, telefono e siamo stati con lei h24 perché la paura era tanta. Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non sapevo minimamente che cosa fossero, ma si possono gestire tranquillamente. Però a quanto pare è una cosa molto comune, ci sono bambini che sono predisposti, altri meno e Celine lo è, potrebbero non tornarle mai più, potrebbero tornare ogni volta che ha l’influenza, bisogna solamente controllare là temperature e stare attenti. Ci hanno spiegato tutto, ma è soltanto un po’ di ansia che ti prende e non te lo aspetti”.

Ha poi proseguito:

“Da un momento all’altro vivi una cosa che non ti aspetti e devi affrontare, adesso sto scaricando un po’ la tensione perché non è stato facile, sto raccontando la parte più vera della mia vita, quella un po’ più dura. Cerco di portare sempre leggerezza e tranquillità, ma era giusto anche condividere questo momento. Ora sta benissimo, ma è l’ansia che sto scaricando. Lo spavento è stato tanto, ma adesso sappiamo gestirla. Il fatto di essere lontana anche se per lavoro mi ha fatto sentire tanto in colpa, ma ero anche sollevata perché Celine era con mia mamma, che ha un’esperienza maggiore della mia”.