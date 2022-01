Sophie Codegoni, la preoccupazione dei fan: “Non mangia e dorme quasi tutto il giorno”

Ai fan di Sophie Codegoni non sono sfuggiti dei segnali che farebbero intendere un certo malessere da parte della gieffina. Stando a quanto emerso, secondo molti utenti del web la concorrente del GF Vip avrebbe dei problemi con il cibo. Cosa sta accadendo?

“Non mangia e dorme quasi tutto il giorno” – Negli ultimi giorni sia Sophie che Alessandro Basciano stanno tentando di rispettare un fioretto. Avendo giurato sul figlio e volendo rompere tale promessa, il ragazzo ha deciso di eliminare il cibo spazzatura per una settimana. L’ex tronista ha deciso di stare al fianco del fidanzato, rispettando anche lei questo fioretto.

Già giorni prima il pubblico si è allarmato e ha protestato per le ultime dichiarazioni della Codegoni. L’ex volto di Uomini e Donne ha infatti ammesso di seguire una dieta abbastanza drastica che prevede il digiuno, un solo pasto al giorno e l’assenza di carboidrati nella sua alimentazione.

I fan della gieffina sono però convinti che negli ultimi giorni la ragazza abbia deciso di digiunare completamente per via di alcune sue insicurezze. Un utente su Twitter ha infatti affermato: “Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno”.

Oltre a richiedere nuovamente l’intervento della madre di Sophie, c’è chi chiede che anche la produzione del GF Vip prenda provvedimenti su quanto sta accadendo. Un altro telespettatore ha dichiarato che un giorno, oramai al limite, la Codegoni sia “collassata” sul divano.

Di questi problemi legati al cibo pare se ne sia accorta anche Soleil Sorge. In passato, l’ex corteggiatrice aveva parlato proprio di questo a Manila Nazzaro, manifestando una certa preoccupazione riguardo la situazione di Sophie. Il GF Vip ascolterà le richieste dei fan della ragazza?