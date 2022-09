Sophie Codegoni, l’accusa del web: alcune foto postate su Instagram non sono sue

Recentemente il popolo del web ha sollevato una nuova polemica che vede protagonista Sophie Codegoni, ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip. Stando a quanto scoperto dagli utenti di Instagram, l’ex tronista delle volte ha condiviso sui social delle foto non sue.

FOTO “RUBATE” – Come fatto notare da un utente di Twitter, l’ex tronista avrebbe spacciato per suoi degli scatti presi su Pinterest. Le immagini incriminate non ritraggono lei, ma scorci di panorama, biciclette e colonne. Questa, però, non è la prima volta che alla Codegoni le viene mossa questa accusa.

Nel settembre del 2020, la pagina Instagram VeryInutilPeople ha fatto notare come una foto postata da Sophie fosse in realtà di una modella russa: “Il portale Very Inutil People ha infatti fatto notare ai propri followers che la foto che Sophie Codegoni ha pubblicato su Instagram in data 27 maggio del 2018 in realtà apparterrebbe alla modella russa @MoyaMii pubblicata sullo stesso social un anno prima”.

Proseguendo con la spiegazione, la pagina Instagram ai tempi ha aggiunto: “L’unica differenza fra le due foto è che in quella pubblicata da Sophie sono stati rimossi i tatuaggi che la modella ha sul fianco e sulla gamba. Rimozione fatta in maniera un po’ grossolana, dato che il tattoo sul fianco è ancora visibile (in parte) nella foto caricata dalla tronista. Che Sophie Codegoni abbia “spacciato” quella modella per un suo scatto?”.

L’INTERVENTO DI NOVELLA2000 – Davanti a questa polemica, ad intervenire è stata Novella 2000 che ha fatto notare: “Probabilmente Sophie Codegoni è stata colpita dal dettaglio e ha arricchito la sua galleria con delle fotografie estrapolate da altre piattaforme e non scattate direttamente da lei. In questa prima foto notiamo una bici con un cestino contenente dei fuori e una bottiglia di champagne. Unica cosa differente è la tonalità di colore. Stesso discorso vale anche per un’altra immagine di un panorama mozzafiato postato a Sophie Codegoni e, a detta degli utenti, già presente su Pinterest. Insomma il web non sembra aver apprezzato troppo la mossa fatta da Sophie Codegoni di riprendere delle foto da Pinterest, che appartengono ad altri utenti, senza che questi siano stati menzionati”.