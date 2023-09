Sophie Codegoni, lo sfogo su Instagram: “Momento abbastanza delicato”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto parecchio chiacchierare il web negli ultimi giorni. La coppia, che ha accolto da pochi mesi la piccola Celine Blue, sta attraversando una forte crisi e l’influencer ha deciso di dare una spiegazione ai suoi follower.

Le parole di Sophie

Per evitare complotti e gossip vari, la Codegoni ha deciso di pubblicare un lungo post tra le stories e spiegare cosa sta accadendo attualmente nella sua vita. Di fatto, la Bonas di Avanti Un Altro! ha confermato la crisi con il compagno, Alessandro Basciano, conosciuto all’interno della casa del GFVip.

“Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo. Tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere, sia personali che di coppia” ha esordito Sophie.

“E non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra figlia. Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza” ha concluso l’influencer.

Tolto il follow

Pare che Basciano abbia tolto il “segui” su Instagram alla fidanzata, mentre Sophie no. Questo gesto ha fatto scattare l’allarme tra i fan su una possibile crisi e successivamente è arrivata la spiegazione della neo mamma sui social.