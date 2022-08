Sophie Codegoni, nuova bonas di Avanti Un Altro ma scoppia la polemica. Bruganelli: “Ha fatto il provino e l’abbiamo scelta”

La carriera di Sophie Codegoni prosegue a gonfie vele soprattutto dopo aver ottenuto un ruolo non di poco conto sul piccolo schermo. L’influencer, infatti, sarà la nuova Bonas di Avanti Un Altro!, game show condotto da Paolo Bonolis sulle reti Mediaset. Tuttavia, nonostante la bella notizia, qualcuno non ha potuto fare a meno sui social di accusare le giovane ragazza di essere raccomandata.

Nuova Bonas: scoppia la polemica

Sui social si è diffusa la notizia secondo la quale la giovane Sophie non sia nient’altro che una raccomandata. In tanti infatti l’hanno accusata di non aver fatto nemmeno il provino per questo ruolo, togliendo di fatti la possibilità ad un’altra ragazza non vip di realizzare il sogno di andare in tv. Ma sarà davvero così? Ad intervenire ci ha pensato Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram.

Interviene la Bruganelli: “Ha fatto il provino”

Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis a capo dell’agenzia di scouting che si occupa dei casting, non è rimasta in silenzio e ha deciso di spiegare come stanno davvero le cose. Sul suo profilo Instagram, la donna ha sottolineato che Sophie ha fatto il provino come tutte le altre ed è stata scelta per le sue innumerevoli qualità.

“Su Instagram e ovunque molti di voi che sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia, ma esiste solo il clientelismo, pensano che Sophie Codegoni non abbia fatto il provino e sia stata scelta perché è raccomandata. Non è così, io Sophie l’ho conosciuta ed è una bellissima donna.

Se non vi va di vedere il provino e rimanere convinti e mangiarvi il fegato convinto che se non ce la fate a fare delle cose non sia per demerito vostro o per scarsa volontà, ma perché non siete stati raccomandati dalla persona giusta, mi dispiace per voi” ha spiegato Sonia Bruganelli. Non ci resta che attendere l’inizio del game show e rivederla in tv!