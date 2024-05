Sophie Codegoni, nuova crisi tra lei e Alessandro Basciano? Gli indizi sui social

Da quanto emerso nelle ultime ore sui social, sembrerebbe che ci sia nuovamente aria di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Al popolo del web, infatti, non sono sfuggiti degli indizi che farebbero pensare che tra i due ex gieffini ci siano nuove tensioni.

NUOVA CRISI? – Come è noto agli amanti del gossip e ai fan della coppia, i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità dopo la chiacchierata rottura. Nonostante i due ex gieffini non abbiano mai confermato ufficialmente il loro ritorno di fiamma, al popolo del gossip non sono mai sfuggiti i loro avvistamenti, il loro scambio di like e interazioni.

Lo scorso 12 maggio si è festeggiato il primo compleanno di Celine Blue, dove i due hanno pubblicato la loro prima foto insieme. Durante la giornata, però, hanno fatto molto discutere le parole di Giorgia Nicole, la sorella di Basciano. La ragazza, infatti, ha rivelato di non essere stata invitata alla festa e che per molto tempo non ha potuto vedere la nipotina.

A distanza di poche settimane dalle spiazzanti rivelazioni di Giorgia Nicole, sono divenute virali alcune indiscrezioni che vedrebbero i Basciagoni nuovamente in crisi. A confermare quest’ultimo rumor è stato Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social. Stando a quanto scoperto dall’esperto di gossip, ci sarebbero tensioni tra le famiglie dei due ex gieffini, contrari a questo ritorno di fiamma.

“Una delle tante crisi, ci sono troppe cose che non vanno. Soprattutto le famiglie sono totalmente contro a questa storia. Sono prima di tutto genitori e a volte ci ricascano ma alla fine litigano”, ha così spiegato Rosica. Ovviamente, è giusto ribadire che queste indiscrezioni vanno prese con le pinze. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.