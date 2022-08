Sophie Codegoni, nuovamente in TV: sarà la Bonas di Avanti un Altro

Dopo il successo avuto con la partecipazione al GF Vip, Sophie Codegoni ha deciso di viversi la sua storia con Alessandro Basciano, conosciuto proprio nel reality. La ragazza, però, è pronta a tornare sul piccolo schermo, questa volta nei panni della Bonas di Avanti un Altro.

BONAS AD AVANTI UN ALTRO – In una recente intervista al settimanale Chi, l’ex gieffina ha deciso di fare un importante annuncio. In ambito lavorativo, infatti, ci sono delle grosse novità. La ragazza, infatti, sarà la nuova Bonas nel noto programma di Paolo Bonolis, prendendo il posto di Sara Croce.

La Codegoni ha quindi, come riportato da IsaeChia, deciso di raccontare come è avvenuto il tutto: “Io ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso”.

Ha poi continuato, parlando della sua reazione alla chiamata e di Alessandro, a cui lo ha subito annunciato:

“In primis l’ho detto ad Ale (Alessandro Basciano, ndr). Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva”.

Proseguendo con l’intervista, Sophie Codegoni non ha potuto fare a meno di ringraziare Alfonso Signorini per l’opportunità datale con il GF Vip. Parlando della sua avventura nel reality, la ragazza ha così dichiarato:

“Ringrazio infinitamente Alfonso Signorini per avermi scelta per il GF Vip. Ci siamo sentiti e l’ho ringraziato anche al telefono. Devo molto al reality. Un’esperienza che mi è servita anche fuori per eliminare le mele marce che avevo intorno. Detto ciò, sono pronta a lavorare. Sognare non è reato. E io sogno, partendo dal basso, di condurre un giorno un programma mio. Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere. Da Paolo, beh… lui è un maestro per la tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni singola parola”.