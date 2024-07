Sophie Codegoni, pronta a vestire i panni dell’opinionista: ecco dove la vedremo

Negli ultimi giorni Sophie Codegoni è tornata al centro delle chiacchiere, ma questa volta non per la sua vita sentimentale. Da quanto emerso recentemente, infatti, l’ex volto del GF Vip dovrebbe tornare sul piccolo schermo nelle vesti dell’opinionista.

PRONTA A TORNARE IN TELEVISIONE – A distanza di diverso tempo dalla sua ultima presenza in un programma televisivo, Sophie è pronta a ritornare. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, riportando l’ultima indiscrezione sull’ex Bonas di Avanti un Altro.

Proprio l’esperta di gossip e Alberto Dandolo avevano rivelato che la Codegoni non aveva superato le selezioni per Tale e Quale Show e Celebrity Chef. La ragazza, però, non si è data per vinta e sembra proprio che abbia trovato una nuova importante opportunità di lavoro.

Da quanto rivelato dalla Marzano durante la puntata radiofonica di Gente di Marte su Radio Marte, la Codegoni potrebbe tornare presto in televisione. Sophie, infatti, potrebbe essere la nuova opinionista fissa di Zona Bianca, programma di rete 4.

Sempre secondo Deianira, Sophie ha già preso parte in passato alla nota trasmissione di Rete 4 e sarebbe piaciuta così tanto alla produzione da averla come presenza fissa. Ovviamente, si è in attesa che la notizia venga resa ufficiale.