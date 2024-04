Sophie Codegoni, ritorno di fiamma con Alessandro Basciano? Lei vola da lui in Egitto

A distanza di mesi dal caos scoppiato dopo l’annuncio della rottura, sembrerebbe che tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sia in corso un ritorno di fiamma. Da quanto emerso dai recenti movimenti sui social, l’ex tronista avrebbe raggiunto il dj a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

RITORNO DI FIAMMA IN CORSO? – Nata all’interno la casa del GF Vip, la storia d’amore tra Sophie e Alessandro è sempre stata costellata di alti e bassi. Dopo l’avventura nel reality, la proposta di matrimonio e la nascita di Celine Blue, la loro prima figlia, i due hanno annunciato la loro separazione.

Una notizia che ha spiazzato i fan dell’amata coppia, a cui sono seguiti diversi scontri mediatici. Ospite a Verissimo, l’ex volto del GF Vip aveva parlato dei presunti tradimenti da parte di Basciano e della violenza psicologica esercitata da quest’ultimo. Pesanti accuse che sono sempre state smentite dall’ex tentatore.

A distanza di mesi da questi accesi scontri, sembrerebbe che i due abbiano deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. Negli ultimi tempi, infatti, Sophie e Alessandro sono stati spesso avvistati insieme. Ad alimentare quest’ultimo rumor è stato il viaggio della Codegoni in Egitto, proprio nei giorni in cui si trovava anche Alessandro.

Basciano è dovuto volare a Sharm el-Sheikh per impegni di lavoro. A raggiungerlo è stata proprio l’ex gieffina e la piccola Celine Blue, come dimostrato dagli scatti che la ragazza ha condiviso sui social. Inoltre, le location e gli alberghi taggati sono gli stessi del dj. Che tra i due quindi sia in corso un riavvicinamento? Al momento i diretti interessati non hanno confermato o smentito tale ipotesi.