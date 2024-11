Sophie Codegoni, rompe il silenzio: “Ho sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo”

A distanza di un giorno dall’arresto di Alessandro Basciano, a rompere il silenzio è stata Sophie Codegoni. Attraverso una storia di Instagram, l’ex volto del GF Vip ha spiegato cosa l’ha spinta a denunciare il dj, ex compagno e padre di Celine Blue.

“Ho sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo” – Nella giornata di ieri è stato confermato ufficialmente l’arresto di Basciano, accusato di minacce e stalking ai danni dell’ex tronista di Uomini e Donne. A distanza di un giorno, Sophie ha deciso di intervenire sui social.

La Codegoni, attraverso una IG Story, ha deciso di spiegare al popolo del web i motivi che l’hanno portata a denunciare il padre di sua figlia, nata a novembre del 2023. L’ex protagonista del GF Vip non ha nascosto il dolore dietro questa scelta, ma anche la volontà di proteggere non solo se stessa, ma anche Celine Blue e i suoi cari:

“Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo. Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo”.

Ha poi aggiunto:

“In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di di aver avuto la forza, di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia. Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano”.