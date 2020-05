Sophie Turner si rivede in Jane, il suo personaggio nella serie Survive

Sophie Turner è la protagonista della serie Survive della nuova piattaforma streaming Quibi.

La piattaforma propone episodi della durata massima di 10 minuti che consentono allo spettatore di addentrarsi poco alla volta nel mondo della serie prescelta.

L’applicazione è scaricabile in Italia da smartphone, consentendo agli utenti di usufruire gratis del catalogo per i primi tre mesi.

Survive è il ritorno al mondo “televisivo” di Sophie Turner, dopo un decennio passato a interpretare l’amata e odiata Sansa Stark di Game of Thrones.

La serie, creata da Richard Abate e Jeremy Ungar, è costituita da 12 episodi e si basa sull’omonimo romanzo di Alex Morel. Il co-protagonista è l’attore Corey Hawkins.

Ecco la sinossi di Survive:

“Jane e Paul sono gli unici due superstiti di un incidente aereo. I due si ritrovano in una montagna isolata e ricoperta di neve, con temperature brutali e nessun tipo di aiuto. Quest’improbabile duo dovrà trovare il modo di tornare in società, fronteggiando anche i demoni personali di Jane, affetta da depressione. Paul farà il possibile per tenerla al sicuro”.

In un’intervista rilasciata a Variety Sophie Turner ha rivelato di identificarsi molto con il suo personaggio, Jane, a causa di esperienze simili.

Ecco le dichiarazioni dell’attrice sul personaggio:

“L’argomento trattato è molto importante per me. Mi è sembrata una scelta naturale quella di dedicarmi a questo progetto. Questo personaggio è pronto a tutto pur di uscire dalla struttura in cui si trova ed uccidersi. è incredibilmente depressa, pensa che ormai per lei non ci sia più speranza. Alla fine però finisce per lottare per una vita che pensava di non volere nemmeno. Ho cercato di interpretarla in modo più sincero possibile, sfruttando anche la mia esperienza personale. Senza entrare troppo nei dettagli posso affermare di essermi trovata nei suoi panni, non è stato così difficile immedesimarmi in lei.”

Trailer della serie: