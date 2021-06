Sophie Turner si unisce al cast della miniserie “The Staircase” di HBO Max

Sophie Turner sta per tornare sul piccolo schermo con un progetto targato HBO Max.

La giovane attrice, conosciuta per avere interpretato Sansa Stark in Game of Thrones proprio di HBO, farà parte del cast della miniserie The Staircase.

La miniserie è stata creata e scritta da Antonio Campos e Maggie Cohn.

Inoltre, The Staircase si basa sull’omonimo documentario crime del 2004 creato da Jean-Xavier de Lestrade.

Di cosa tratta The Staircase con Sophie Turner?

La serie segue le vicende di Michael Peterson, uno scrittore di romanzi gialli accusato di avere picchiato a morte la moglie Kathleen. La donna venne infatti trovata morta in fondo alle scale della loro casa nel 2001. Peterson disse che la moglie era caduta dalle scale ma la polizia sospettò fin da subito che si trattasse di una messa in scena e che fosse stato proprio il marito ad aggredirla ed ucciderla.

Colin Firth interpreterà Michael Peterson mentre Toni Collette sarà Kathleen.

Sophie Turner avrà il ruolo di Margaret Ratliff, una delle figlie adottive di Michael Peterson.

Il resto del cast è composto da Juliette Binoche, Rosemarie Dewitt, Parket Posey, Patrick Schwarzenegger, Odessa Young e Dane DeHaan.