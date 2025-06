Sorbetto alla frutta, come farlo senza gelatiera: ricetta facile

Il sorbetto alla frutta è tra i dolci al cucchiaio ideali nella stagione estiva. Fresco e dissetante, è un dolce perfetto non solo per contrastare il caldo, ma anche per consumare uno spuntino salutare, ricco di vitamine. È possibile realizzarlo in casa, adoperando solo la frutta di stagione e senza l’utilizzo della gelatiera.

INGREDIENTI

Per il sorbetto all’ananas

1 ananas maturo

60 ml di acqua

40 g di sciroppo di agave

Per il sorbetto al mango

3 manghi maturi

60 ml di acqua

40 g di sciroppo di agave

Per il sorbetto al melone

1/2 melone cantalupo

60 ml di acqua

40 g di sciroppo di agave

Per il sorbetto alla banana

3 banane mature

60 ml di acqua

40 g di sciroppo di agave

PROCEDIMENTO