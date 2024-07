Sorloth, la Roma può fare un’offerta nei prossimi giorni

Sorloth ha accettato di unirsi alla Roma, attesa una nuova offerta per l’attaccante del Villarreal da parte dei giallorossi

La Roma starebbe preparando una nuova offerta per Alexander Sorloth, dopo che l’attaccante del Villarreal ha dato il via libera al trasferimento nella capitale italiana. I giallorossi sono a caccia di un nuovo attaccante dopo la cessione di Andrea Belotti al Como e le partenze di Romelu Lukaku e Sardar Azmoun.

La Roma è attiva sul mercato in uscita e ha concluso la cessione di Houssem Aouar all’Al Ittihad per una cifra intorno ai 12 milioni di euro più le clausole aggiuntive, realizzando un’enorme plusvalenza sul centrocampista. Inoltre, sta cercando acquirenti per Rick Karsdorp, che potrebbe partire per circa 3-4 milioni di euro.

Sorloth accetta la Roma

La Roma è in costante contatto con il Villarreal per presentare una nuova offerta per Sorloth, che ha già accettato di unirsi alla squadra italiana. I giallorossi potrebbero presto proporre 25 milioni di euro più 5 milioni di euro di clausola aggiuntiva per l’attaccante norvegese, che ha una clausola di rilascio di 38 milioni di euro nel suo contratto. Nella stagione 2023-24, Sorloth ha segnato 26 gol e fornito sei assist in 41 partite in tutte le competizioni.

Il calciatore vorrebbe andar via dalla Spagna, tanto per provare la Serie A. Un campionato che lo avrebbe sempre ispirato e che sarebbe un punto d’arrivo. Sarebbe il perfetto rimpiazzo per Romelu Lukaku sia a livello numerico che di caratteristiche. Infatti Sorloth sarebbe il perfetto sostituto per il gigante belga, anche se arriverebbe per un prezzo simile.